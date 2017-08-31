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«Тарас на Парнасе: литературный детектив»: все секреты произведения в новом фильме СТВ

31.08.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Цикл фильмов, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания, продолжает наш телеканал. Этим вечером в эфир выйдет документальная картина «Тарас на Парнасе: литературный детектив». Ее автор – журналист Дмитрий Боярович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мой коллега расскажет о поэме, которая до сих пор считается загадкой белорусской литературы. О ней спорят ученые и продолжают издавать о всем мире.

Что роднит Городок Витебской области и Санкт-Петербург? Благодаря кому произведение впервые увидело свет? И почему вопрос авторства «Тараса на Парнасе» остается открытым? Эксклюзивные интервью, уникальные факты и удивительные путешествия.

Смотрите документальную картину «Тарас на Парнасе: литературный детектив» 31 августа в 20.15 на нашем телеканале.

«Тарас на Парнасе: литературный детектив»: все секреты произведения в новом фильме СТВ

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Новости Беларуси. Уже вечером 30 августа на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех вечеров мои коллеги будут рассказывать о самых значимых и заметных событиях книжного дела. Работа над документальными фильмами длилась около полугода. За это время журналисты СТВ побывали во многих европейских странах – Польше, Чехии и Италии. И собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию.
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