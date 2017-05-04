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«Тарелка питания»: половину должны занимать овощи и фрукты

04.05.2017 - 23:02

Новости Беларуси. Как не допустить дефицита витаминов, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Если раньше говорили – есть «пирамида питания», которой все придерживаются. В основании её лежит углеводная пища. Понятно, углеводы – это наш основной энергетический ресурс, это – наш бензин, на котором машина бегает. Поэтому нам их нужно больше всего. А дальше идёт мясо, молочные продукты – то есть, животная пища. Ну, и там, дальше уже, на самой верхушке – жир, сахар. То, что нужно совсем в минимальных количествах.

Самое простое, чтобы не помнить и не держать в голове эту пирамиду – примерно представлять перед собой тарелку.

Мы говорим, что половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, то есть, углеводы растительного происхождения, четверть тарелки – белковая какая-то пища (это могут быть яйца, мясо, рыба), и ещё четверть остаётся на крупы. злаки или кусочек хлеба. 

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