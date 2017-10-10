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Тарифы на электричество в Беларуси снизятся: в Минске открытию энергетического форума сопутствовали громкие заявления

10.10.2017 - 17:15

Новости Беларуси. Тарифы на электричество в Беларуси будут снижаться. Об этом на открытии форума, посвященного энергетике и экологии, заявил вице-премьер Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом направлении в стране ведется планомерная работа. С одной стороны модернизация объектов, с другой – снижение затрат на ресурсы.

По результатам переговоров с Россией, к примеру, уже сегодня мы получаем газ по сниженной цене. Кроме того, в 2019 году ожидается запуск первого реактора Белорусской АЭС. По прогнозам правительства, все это позволит через три года снизить тарифы на электроэнергию на 30% для реального сектора экономики. Сегодня же осуществляются программы по поддержке энергоемких предприятий.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В этом году мы существенно помогли нашим энергоемким предприятиям, предприятиям, которые находятся на реализации инновационных проектов. Эту практику мы продолжим в следующем году. Мы где-то на 0,6 цента сможем снизить тариф для всех потребителей реального сектора экономики.

Также сегодня стало известно, что поставки российской нефти в Беларусь осуществляются по графику, а решение о транзите наших нефтепродуктов через российские порты не принято и основываться может исключительно на экономической целесообразности. Что же касается форума, то проходит он уже в 22-й раз. Свои достижения представили более 300 компаний из 16 стран мира.

Александр Саванович, директор электротехнической компании:
Если у нас где-то отключилась электроэнергия, восстанавливают в течение 2 часов. С помощью этой программы это время можно значительно сократить.

Мелле Круисдийк, вице-президент европейской энергетической компании:
Наша компания специализируется на строительстве и обслуживании электростанций. У нас уже есть три проекта в Беларуси. Сейчас мы бы хотели принять участие в создании резервных источников для нужд вашей АЭС.

На стендах можно увидеть современное технологические решения в сфере энергетики. Отдельные блоки посвящены развитию электро-транспорта, цифровой трансформации, экологичности и ресурсосбережению.

Тарифы на электричество в Беларуси снизятся: в Минске открытию энергетического форума сопутствовали громкие заявления

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