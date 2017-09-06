новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»

06.09.2017 - 20:46

Новости Беларуси. О преимуществах обучения в гимназиях говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Татьяна Сулимова, журналист, радиоведущая:
Вы понимаете, что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав. Потому что есть гимназии, где удалось руководителям собрать такой букет педагогов.

Потому что главное – педагоги.

Они могут и в школе работать. Есть и школы такие. Уникальный состав педагогов, которые детям открывают дорогу. Не вдалбливают знания. Вот там – очень хорошие учебные заведения, там не пункт дневного пребывания. 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси
Ливянт: «Если ребёнку надо нестандартно объяснять теорему Пифагора, то у него что-то не в порядке со здоровьем»
Ливянт: «Сотни тысяч учителей, которые работают репетиторами, не позволят себе заниматься со своими учениками. Это – аморально и преступно»
Игорь Марзалюк: «Мой прыяцель прыйшоў да старага мудрага педагога і спытаў: «Куды, у якую мінскую школу аддаць дзіця?»
Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»
Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»
Сулимова об экзаменах в 5-ых классах: «Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками»
Марзалюк: «Лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны»
Все новости по теме Учебный год 2017/2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru