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Тайфун «Хато» в Китае: в Гонконге объявили наивысший уровень опасности

23.08.2017 - 11:08

Новости Китая. Первыми пострадали южные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге объявили наивысший уровень опасности (на подобные меры пошли впервые за пять лет). Многие прибрежные районы затоплены, из опасных зон эвакуированы тысячи людей. В международном аэропорту Гонконга отменили сотни рейсов. Парализовано движение общественного транспорта. Остановлено паромное сообщение. Школы, госучреждения, ряд офисов и банков города будут закрыты в течение всего дня. Приостановлены торги на гонконгской бирже.

Отменены все мероприятия на открытом воздухе.

Тайфун «Хато» в Китае: в Гонконге объявили наивысший уровень опасности

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