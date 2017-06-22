новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

«Театр» Минского областного управления МЧС проедет по региону с гастролями

22.06.2017 - 18:48

Новости Беларуси. Спасатели областного управления МЧС стали актерами, певцами и даже танцорами. Правда, всего лишь на час – во время театрализованной постановки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее презентация прошла в Слуцке.

В городском доме культуры было шумно и многолюдно: посмотреть на спасателей пришли и взрослые, и дети.

оследним, кстати, повезло вдвойне. Им раздавали плакаты, календарики и книжки с правилами безопасного поведения.

Звучали они и со сцены – в интересной, доступной форме.

Кстати, выступление спасателей можно будет увидеть и в других городах Минской области. «Театр» Минского областного управления МЧС проедет по региону с гастролями.

«Театр» Минского областного управления МЧС проедет по региону с гастролями

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Физподготовка, спортландия, конкурс «Песня у костра»: в Червеньском районе пройдет слет для детей-инвалидов по зрению
Физподготовка, спортландия, конкурс «Песня у костра»: в Червеньском районе пройдет слет для детей-инвалидов по зрению
В Радошковичах ГАИ и МЧС устроили праздник для детей с особенностями развития
В Радошковичах ГАИ и МЧС устроили праздник для детей с особенностями развития
Почувствовать себя спасателем: в Гродненской области члены молодежных отрядов охраны правопорядка стали бойцами МЧС
Почувствовать себя спасателем: в Гродненской области члены молодежных отрядов охраны правопорядка стали бойцами МЧС
Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске
Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске
В Молодечно специалисты областного МЧС показали журналистам свои возможности
В Молодечно специалисты областного МЧС показали журналистам свои возможности
Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню
Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню
Владимир Ващенко: могу с уверенностью сказать, что все подразделения МЧС Беларуси подготовлены на высоком уровне
Владимир Ващенко: могу с уверенностью сказать, что все подразделения МЧС Беларуси подготовлены на высоком уровне
Утечка химикатов и взрыв газа в пятиэтажке: учения МЧС прошли под Борисовом
Утечка химикатов и взрыв газа в пятиэтажке: учения МЧС прошли под Борисовом
Все новости по теме МЧС Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru