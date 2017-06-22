Новости Беларуси. Спасатели областного управления МЧС стали актерами, певцами и даже танцорами. Правда, всего лишь на час – во время театрализованной постановки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее презентация прошла в Слуцке.

В городском доме культуры было шумно и многолюдно: посмотреть на спасателей пришли и взрослые, и дети.

оследним, кстати, повезло вдвойне. Им раздавали плакаты, календарики и книжки с правилами безопасного поведения.

Звучали они и со сцены – в интересной, доступной форме.

Кстати, выступление спасателей можно будет увидеть и в других городах Минской области. «Театр» Минского областного управления МЧС проедет по региону с гастролями.