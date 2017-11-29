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Театр сильных чувств: Драматический театр белорусской армии отмечает юбилей

29.11.2017 - 15:06

15 лет назад на уровне Министерства обороны возникла идея о создании армейского театра сильных чувств. Ведь говорить о войне и людях, чьё призвание – служить Отечеству, нужно искренне, трогательно и эмоционально.

Так и возник Драматический театр белорусской армии, который на протяжении всех лет воспитывает у зрителей любовь к Родине  и своему народу.

Вдохнул жизнь в арсейский театр заслуженный деятель искусств Алексей Дударев, который и стал его первым художественным руководителем и по сей день на сцене этого храма искусства ставятся птесы выдающегося драматурга.

За 15 лет своего существования  армейский театр хорошо зарекомендовал себя как и в нашей стране, так и за рубежом. Его спектакли неоднокрано становились лауреатами международных фестивалей, а актёры удостоены многочисленных премий и наград.

Театр сильных чувтсв ведёт диалог со зрителем на понятном, но непростом языке.  И публика всегда откликается на то, что затрагивает струны души.

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