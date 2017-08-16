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«Техникой больше владею, чем шить или готовить»: в Быховском районе женщина работает комбайнером 12-й год

16.08.2017 - 21:23

Новости Беларуси. Рядом с мужчинами-хлеборобами в поле трудятся и женщины. Они, в основном, работают на зернотоках, помогают комбайнерам, но есть и такие, кто уверенно чувствует себя за рулем многотонных зерноуборочных машин. Героиня нашего следующего сюжета одна из них – работает комбайнером уже 12-й год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказывается, хрупкая с виду женщина может быть механизатором. Олеся Николаева работает в поле вместе с мужем Виктором. Семейным экипажем убирать хлеб удобно. Напарники понимают один одного с полувзгляда.

Виктор Николаев, комбайнер ОАО «Воронино» (Быховский район):
Я считаю, мне повезло с женой. Она и дома нормальная, и на работе всё как положено делает. Она управляет комбайном почти, как и я – ничем не отличается от меня.

Работой Олеси довольны и руководители. Каждый год она в числе лидеров по намолоту. Сейчас приближается к тысяче тонн.

Михаил Климков, главный инженер ОАО «Воронино» (Быховский район):
У человека есть желание. Мы не перечим. Тем более есть результаты и неплохие результаты. А работает даже лучше другого мужчины.

Вне уборочной страды Олеся – заведующий молочной фермой. Как только начинается жатва – идет к мужу в напарники. И так уже 12 лет. Все дело в генах. Любовь к технике ей привил еще отец, который также работал в этом хозяйстве и постоянно брал с собой дочь на мехдвор.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Каждый комбайнер должен знать устройство своей машины, уметь сделать мелкий ремонт прямо в полевых условиях, чтобы в случае незначительной поломки комбайн недолго простаивал без дела.

Олеся, скажите, а где двигатель у комбайна?

Олеся Николаева, комбайнер ОАО «Воронино», Быховский район
Двигатель сзади комбайна, наверху сразу.

Юрий Прокопенко:
А система очистки как работает?

Олеся Николаева:
По наклонной подача с барабана на грохот, потом на решеты, с решетов на бункер.

Это мое, я привыкла с детства. От отца у меня пошло. Техникой больше владею, чем шить или готовить – это не мое, я не люблю это.

Но больше всего Олеся любит управлять комбайном. Рабочий день, который начинается в 6 утра и заканчивается в сумерках, с мужем делят на двоих. По очереди крутят руль многотонной машины.

Олеся Николаева:
Мне нравится за рулем ездить. У нас красивые поля. Романтично, можно сказать. Детей мы видим только поздно вечером. Уже практически когда спят. Скучно без них. Но нужно денежки заработать, чтобы было и им, и нам хорошо в доме.

Кристина Николаева, дочь:
Мы сказали маме – работайте, не волнуйтесь, всё в доме будет в порядке.

У супругов Николаевых трое детей. Пока родители убирают хлеб, они отвечают за бытовые вопросы. Старшая Кристина готовит – на ужин сегодня пюре с котлетами. Средняя Яна наводит порядок, а младшенький Леша играет в компьютер – сестры не против, ведь он еще маленький. За руль ему пока рано, но сестры могут вполне составить ему конкуренцию в будущем.

«Техникой больше владею, чем шить или готовить»: в Быховском районе женщина работает комбайнером 12-й год

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