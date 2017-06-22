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Технику «Гомсельмаша» представят в компьютерной игре

22.06.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Техника «Гомсельмаша» теперь в игре. Комбайны «Палессе» и другие виды сельскохозяйственных машин представят в популярном компьютерном симуляторе Pure Farming 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, некоторые модели именно в этой новинке для геймеров фигурируют впервые. Таким образом, о них узнают и в странах, не охваченных поставками предприятия.

Надо сказать, что игра «Чистая ферма» – для достаточно узкого круга, однако в предыдущую версию играют во всем мире.

Технику «Гомсельмаша» представят в компьютерной игре
Комбайны «Палессе» представят в симуляторе Pure Farming 2018
Фото. Комбайны «Палессе» представят в симуляторе Pure Farming 2018
Комбайны «Палессе» представят в симуляторе Pure Farming 2018
Фото. Комбайны «Палессе» представят в симуляторе Pure Farming 2018

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