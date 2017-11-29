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Теледоктор. Бесплодие

29.11.2017 - 20:13

Новости Беларуси. О причинах и лечении мужского и женского бесплодия рассказали в программе «Теледоктор».

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«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО
Мужское бесплодие: при наличии каких симптомов нужно идти к врачу
Самые частые причины бесплодия: 4 фактора
Хотели зачать ребёнка и пользовались контрацептивами: случай из практики врача
Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности?
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