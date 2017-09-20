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Теледоктор. Болезни сердца

20.09.2017 - 17:56

Новости Беларуси. О чём расскажет кардиограмма и «биохимия», и зачем каждый день измерять давление? Врачи ответили на вопросы о здоровье сердца в программе «Теледоктор»

Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?

«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?

«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»

Заменяет ли фитнесс-браслет тонометр?

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Боль при стенокардии: «Может отдавать в шею, руку, нижнюю челюсть, иногда просто даже болит зуб»
«Месяц-два пропью препараты от холестерина, пересдам анализ крови и больше принимать не буду. Это – самая частая ошибка»
Заменяет ли фитнесс-браслет тонометр?
«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»
«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?
Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?
Теледоктор. «Скорая помощь»
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