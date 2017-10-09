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Теледоктор. Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

09.10.2017 - 20:14

Новости Беларуси. Всё о профилактике гриппа и ОРВИ рассказали в программе «Теледоктор».

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«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?
«Банки – вредная процедура. Вмешательство в свёртывающую систему крови может привести к опасным последствиям»
«Даже описаны случаи отравления младенцев»: можно ли обтирать ребёнка водкой?
Теледоктор. Отравления
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