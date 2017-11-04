новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

Теледоктор. Инфаркт миокарда

04.11.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Врачи в программе «Теледоктор» рассказали, что предлагает медицина в Беларуси для профилактики инфаркта и реабилитации после него. А также о том, какие меры в этом плане человек может принять сам.

Кому грозит инфаркт: «Человек дал себе лишнюю нагрузку - перетрудился на даче, перенервничал на работе»

«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта

«2 раза в день, по 30-40 минут»: врачи рассказали, что нужно делать для профилактики инфаркта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«2 раза в день, по 30-40 минут»: врачи рассказали, что нужно делать для профилактики инфаркта
«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта
Кому грозит инфаркт: «Человек дал себе лишнюю нагрузку - перетрудился на даче, перенервничал на работе»
Теледоктор. ЗОЖ
Как выбрать палки для скандинавской ходьбы?
Гимнастика, чтобы проснуться: 8 простых упражнений
Врач: «Люди думают, что чем чаще и больше они будут тренироваться, тем лучше будет результат»
«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru