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Теледоктор. Лекарства

01.09.2017 - 16:58

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировано около 5 тысяч наименований лекарственных средств более 700 производителей из 64 стран. Из них более половины продают в аптеках без рецепта. Причем Министерство здравоохранения Республики Беларусь намерено изменить это соотношение в сторону уменьшения списка средств, отпускаемых без рецепта. Многие пациенты, особенно старшего поколения, негодуют – мол, мы сами лучше докторов знаем, чем лечиться. Но ведь даже на безрецептурных препаратах всегда есть надпись: «Перед применением проконсультируйтесь с врачом». Квалифицированные консультации по лекарственным средствам в программе «Теледоктор»

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