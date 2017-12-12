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Теледоктор. Офтальмология

12.12.2017 - 23:45

Новости Беларуси. Чем современная офтальмология может помочь пациентам и что сам человек должен делать для сохранения зрения? О самых технологичных подходах к диагностике и лечению заболеваний глаз рассказали в программе «Теледоктор».

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«1-2 раза капнул – и всё. А через 2 недели приходит уже с запущенным процессом»: офтальмолог о частых ошибках пациентов
«Дискомфорт, чувство песка в глазах, даже затуманивание кратковременное»: какая проблема со зрением самая частая?
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