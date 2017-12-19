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Теледоктор. Травмы

19.12.2017 - 16:12

Новости Беларуси. Помните эпизод из классической комедии: шёл, упал, очнулся – гипс? Увы, ситуация нередкая. Особенно зимой. В программе «Теледоктор» травматологи, хирурги, ортопеды говорили о травмах, их лечении и профилактике.

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