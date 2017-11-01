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Теледоктор. ЗОЖ

01.11.2017 - 01:50

Новости Беларуси. Тема программы «Теледоктор» – здоровый образ жизни.

ЗОЖ – с чего начать: «В течение 21 дня совершать пешие прогулки на протяжении 30 минут»

Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»

Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»

Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»

«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»

Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения

«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса

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«Чаще это изолированные упражнения – на одну группу мышц»: врач комментирует частые ошибки новичков в спорте
Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»
«Пусть лошадь думает о наших проблемах»: упражнение для снятия стресса
Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения
«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»
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