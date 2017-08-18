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Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне

18.08.2017 - 14:31

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Мадриде открыло телефон горячей линии в связи с терактами в Испании. Дипломаты рекомендуют нашим гражданам избегать большого скопления людей и выйти на связь с родственниками, чтобы сообщить о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет.

За последние сутки в Испании пережили стразу несколько терактов. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне

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