Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина 4 ноября. Какие темы обсудили президенты
Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, президенты обсудили самый широкий спектр тем.
В частности, одним из основных вопросов стала ситуация с распространением COVID-19: обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в нашей стране и передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.
Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах – Польше, Литве, Украине. Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси.
Из иных актуальных тем разговора – проблема перевалки наших товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества. Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году.
Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.
Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в нашу энергосистему.
Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест
Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами. Они подешевели в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь экспертам предстоит оценить, как будет работать нововведение. В тестовом режиме операторы будут отрабатывать межсетевое взаимодействие, тестировать каналы связи и системы коммутации, чтобы отследить корректность начисления платы за звонки.
Если все пойдет по плану, то ожидается, что с начала 2021 года страны перейдут на постоянное применение сниженных тарифов.
Работа по отмене роуминга в рамках Союзного государства ведется на протяжении трех лет. Снижать стоимость звонков планируется в три этапа.