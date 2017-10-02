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Телеканал СТВ перешел на формат HD: что такое высококачественное изображение и какие у него плюсы?

02.10.2017 - 11:47

Со 2 сентября телеканал СТВ переходит на формат HD. Какие у этого перехода есть плюсы и минусы? Что такое высококачественное изображение?

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Как любой процесс обновления – он всегда сложен, сопровождён некоторыми трудностями. Всё новое и незнакомое тебя пугает. Причём пугает многих. Но тем не менее, мы в новом стандарте, в новом качестве. С хорошей картинкой. Как по мне: сложно, но интересно!

Какие плюсы теперь есть, помимо того, что нас теперь очень-очень хорошо видно?

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Телевидение – само по себе как приглашение зрителя быть внутри картинки «Приходите к нам в гости!». Чем она более реалистична, тем это интереснее.

«Столичное телевидение» освещает самые важные события страны на высочайшем профессиональном уровне. Не только для телевизионщиков, но и для обычнх телезрителей понятно, что переход в HD качество это сложно не только с точки зрения творчества процесс, но и с точки зрения технологии. Сегодня техника развивается настолько стремительно, что иногда кажется, что за ней просто не угнаться, не успеть. Как удаётся? Что в планах дальше?

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
На следующий год мы планируем обновить передвижной состав передвижной телевизионной станции. Уже, конечно, с прицелом на новые технологии, новые прицелы.

С учетом того, что в будущем мы всё-таки планируем освоить технологии 4К. И думаю, в ближайших перспективах – начать вещание телеканала в 4К. Это, конечно, не год, не два. Но это надо учитывать уже сейчас.

 

Константин Авраменко

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