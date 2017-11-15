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Телеканал СТВ разыскал победителя лотереи, выигравшего крупнейший джек-пот за всю историю розыгрыша

15.11.2017 - 19:23

Новости Беларуси. Удача нашла хозяйку! Неделю назад мы рассказали о розыске обладателя крупной денежной суммы. В одну из национальных лотерей неизвестный счастливчик выиграл джек-пот – более 225 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победительницей оказалась наша зрительница из Слуцкого района. О подарке судьбы женщина узнала из нашего выпуска новостей: сюжет убедил ее перепроверить номер билета. И уже сегодня, 15 ноября, она смогла забрать заветный приз.

Александр Хромылев, генеральный директор компании-оператора электронных интерактивных игр:
Долго они всей семьей не могли поверить, что 5 цифр в чек-прогнозе и 5 цифр по итогам тиража совпали. Долго не верили в это, и сама победительница рассказала нам о том, что, увидев в эфире телеканала «Столичное телевидение» сюжет о поиске победителя, – всё стало на свои места окончательно. Победительница убедилась в том, что всё происходит в реальности, что это ее победа.

Победительница угадала 5 цифр из 5 – ставка в 1,5 рубля обернулась 6-значным вознаграждением. По словам организаторов лотереи, это один из крупнейших джек-потов за всю истории розыгрыша.

Телеканал СТВ разыскал победителя лотереи, выигравшего крупнейший джек-пот за всю историю розыгрыша

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