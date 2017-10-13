новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство

13.10.2017 - 14:58

Они заряжают нас хорошим настроением по утрам, на протяжении дня сообщают самые важные новости в стране и мире, а вечером мы с нетерпением бежим на их спектакли или выставки. Для нас они любимые телеведущие, а для самых родных, просто мамы. О том, как удаётся совмещать работу и материнство, узнаем у прекрасной половины команды нашего телеканала.

С одним ребёнком сложно, а вот если их сразу три, то это уже совсем другое дело. Так, утверждает мама прекрасных детей и телеведущая Наталья Надольская. С рождением двух красавиц дочерей в её семье жизнь перевернулась. Забота о сёстрах отчасти легла на плечи старшего сына, так и ему веселее и маме легче.

Продуманная логистика, таймменеджмент и современные технологии –  три кита, на которых формируется успех многодетной мамы Натальи. 

Быть мамой из телевизора – задача не из легких.  Собственные дети – самая благодарная и взыскательная публика. Старший сын Илья неоднократно бывал у мамы на работе и знает, чем она там занимается.

Не понаслышке о работе мамы знает и сын Юлии Шпилевской. Обожаемое чадо актрисы театра и телеведущей любит проводить время на работе у мамы. И пока она репетирует роль на сцене, Ян с удовольствием наблюдает за ней из-за кулис.

Возможность быть с сыном всегда рядом, даже на работе, это и есть секрет успешной мамы Юлии Шпилевской. Стать для своего ребёнка самой лучшей удаётся и за счёт весёлого досуга.   

В первую очередь самый родной человек, а уже потом известная актриса и прекрасная телеведущая. К тому, что его мама знаменитость, Ян уже давно привык. Как и привыкла дочь известной теледивы Ирины Ромбальской.  

Пока мама вещает, дочь творит. Изабелла переняла у Ирины талант и любовь к творчеству.   

Секрет успешной мамы достаточно прост…

Умение совмещать успешную карьеру и материнство, талант, которым обладают удивительные женщины, телеведущие нашего телеканала. В День матери мы поздравляем их и всех тех, кому обязаны своей жизнью.

Юлия Шпилевская
Ирина Ромбальская
Фото. Ирина Ромбальская
Наталья Надольская
Фото. Наталья Надольская

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Царёв, Антон Мартыненко
Мастера прямых эфиров FM-станций: Юрий Царев и Антон Мартыненко
Ольга Бурлакова
Неделя леса-2017: ведущие СТВ возродили природное богатство
Олег Усачев
Рекордный долгожитель СТВ: программа «Добро пожаловаться» отмечает свой 15-летний юбилей
Екатерина Забенько
21 ноября – Всемирный день телевидения: Должен быть симбиоз – проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидение!
Сергей Манько
Поздравление с Днём Матери: Сергей Манько, ведущий СТВ (видео)
Олег Усачев
Поздравление с Днём Матери: Олег Усачёв, ведущий СТВ (видео)
Наталья Михайлик
Поздравление с Днём Матери: Наталья Михайлик, ведущая СТВ (видео)
Кристина Момот
Поздравление с Днём Матери: Кристина Момот, ведущая СТВ (видео)
Все новости по теме Ведущие СТВ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru