Телеверсия послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию будет показана в эфире телеканалов в 21.00

Телеверсия послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию будет показана в эфире телеканалов 21 апреля в 21.00.
Телеверсия послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию будет показана в эфире телеканалов 21 апреля в 21.00.
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