новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства

20.07.2017 - 14:43

Новости Испании. Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства. На таком решении суда настаивает Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что у ее матери была тайная связь со всемирно известным художником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист – ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Все это гарантирует ей баснословные деньги. Одни только работы живописца, которыми сейчас распоряжается фонд Дали, оцениваются в 350 миллионов евро.

Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чем болен Дима Билан и чем он питается?
Все новости по теме Знаменитости
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru