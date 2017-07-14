новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей

14.07.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Темп роста ВВП Беларуси не менее 101% ожидают в Министерстве экономики в первом полугодии. 14 июля в ведомстве озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устойчивый рост демонстрирует промышленность. За пять лет отмечается самый низкий уровень складских запасов. Только в 2017 году отечественные предприятия освоили 17 новых рынков. Нет проблем и в строительной сфере.

А вот в агросекторе пока не дорабатываем. Здесь планы хозяйственников нарушает погода. Между тем, серьезнее нужно работать с привлечением инвестиций, констатируют в Минэкономики. Рассчитывают в ведомстве и на инициативу облисполкомов. Особенно в вопросе создания новых рабочих мест.


Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
У нас, по прогнозу, инфляция должна была бы быть 9%, но ход набора индекса потребительских цен предполагает ожидать, что инфляция не должна быть более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия, организации, которые производят эту продукцию, снижая затраты, не увеличивали цены на свою продукцию. Не так просто сразу рвануть на какие-то определенные проценты. Конечно, не хватает инвестиций. Надо более серьезно работать с нашими инвесторами во всех странах мира. Мы очень серьезно рассчитываем и на наш белорусско-китайский индустриальный парк.

Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех
Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех
Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили развитие производств в Беларуси
Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили развитие производств в Беларуси
30 сортов и 20 тонн отборного сыра в сутки: телеканал СТВ на предприятии «Бабушкина крынка»
Самая народная торговая сеть страны: Белкоопсоюз отмечает вековой юбилей
Самая народная торговая сеть страны: Белкоопсоюз отмечает вековой юбилей
Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском
Операцию по спасению единственного в Беларуси карьера по добыче доломита развернули под Витебском
Новый холдинг «Амкадор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня
Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня
Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур
Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур
До конца июня на заводе «БелДжи» будет готова первая промышленная партия автомобилей
До конца июня на заводе «БелДжи» будет готова первая промышленная партия автомобилей
Все новости по теме Предприятия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru