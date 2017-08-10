Температура превысит 30 градусов: на 10 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 10 августа. Температура воздуха по всей стране превысит 30 градусов. На юге Беларуси столбик термометра поднимется до 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такую погоду медики советуют быть особенно внимательным. В особо жаркие часы стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце, долгих поездок. Также важно пить побольше жидкости. В этом горожанам помогут в том числе волонтеры Красного креста. В местах массового скопления людей (на остановках, рынках) они предложат прохожим выпить холодной воды, отдохнуть в тени, а также промерять давление.

Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского Красного креста:

В аномально высокие температуры нужно всегда с собой иметь бутылочку питьевой воды. В случае возникновения теплового удара или плохого самочувствия мы рекомендуем зайти в тень, смочить голову холодной водой и вызывать работников скорой помощи.

Также волонтеры Красного креста обеспечивают водой сотрудников МЧС, которые тушат лесные пожары, автомобилистов, строителей. Волонтеры оказывают помощь и на жатве – предлагают воду тем, кто добывает золотой запас страны.