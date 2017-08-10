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Температура превысит 30 градусов: на 10 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

10.08.2017 - 08:37

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 10 августа. Температура воздуха по всей стране превысит 30 градусов. На юге Беларуси столбик термометра поднимется до 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такую погоду медики советуют быть особенно внимательным. В особо жаркие часы стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце, долгих поездок. Также важно пить побольше жидкости. В этом горожанам помогут в том числе волонтеры Красного креста. В местах массового скопления людей (на остановках, рынках) они предложат прохожим выпить холодной воды, отдохнуть в тени, а также промерять давление.

Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского Красного креста:
В аномально высокие температуры нужно всегда с собой иметь бутылочку питьевой воды. В случае возникновения теплового удара или плохого самочувствия мы рекомендуем зайти в тень, смочить голову холодной водой и вызывать работников скорой помощи.  

Также волонтеры Красного креста обеспечивают водой сотрудников МЧС, которые тушат лесные пожары, автомобилистов, строителей. Волонтеры оказывают помощь и на жатве – предлагают воду тем, кто добывает золотой запас страны.

Температура превысит 30 градусов: на 10 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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