«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник править погодой будет атмосферный фронт из Западной Европы. А к середине недели страна окажется под властью повышенно атмосферного давления. И лишь днем по западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали в программе «Плюс-минус».
Виктория Матвеенко, ведущий инженер отдела долгосрочных прогнозов Белгидромета:
В Беларуси сохранится тёплая погода. Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше климатической нормы. В начале предстоящей недели на территорию Беларуси начнёт распространяться прохладная, неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. С ростом атмосферного давления осадки ненадолго прекратятся. Но температура несколько понизится. В дневное время термометры будут показывать +5 +12. Начиная со среды на территорию Беларуси вновь начнут поступать очень тёплые неустойчивые массы с южных морей. В результате этого температура повысится и в ночь на четверг ожидается +3 +10, в дневные часы +7 +14. На юге Беларуси до +16.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
По ночам – заморозки. Погода в Беларуси на большие выходные
Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет.
Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны дожди, днём вероятность осадков не превышает 10%. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
В пятницу ночью столбик термометра будет показывать +3… +6°С, в северных районах воздух может охладиться до 0… -2°С. Днём потеплеет до +8… +10°C, в Гомельской области – до +12°C.
9 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью в республике похолодает до +1… +7°С. В северо-восточных районах при прояснениях ожидается 0… -2°С. Днём потеплеет до +6… +12°С, на южных территориях – до +13… +15°С.
10 ноября в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +4… +11°C, днём – поднимется до +9… +15°С.
Ранее мы рассказывали, что по погоде 8 ноября можно узнать, какой будет зима.
Что предсказывает обилие снега – читайте здесь.