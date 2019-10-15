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Температурные рекорды октября зафиксированы в Минске и почти во всех областных центрах страны

15.10.2019 - 10:28

Новости Беларуси. Накануне в Минске и почти во всех областных центрах побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столице столбик термометра достиг отметки в 22 градуса. Октябрь еще порадует теплом. Синоптики обещают солнечную сухую погоду до конца недели. Температурный фон ожидается на 4-5 градусов выше нормы.

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Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

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Новости Беларуси. Короткое лето в середине осени. И теплый понедельник – это только начало, обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всю неделю температурный фон будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. И при этом без осадков и сильных ветров.

Уже 15 октября по югу страны воздух прогреется до 23 градусов. И даже к выходным, как это часто случается, небо не затянут тучи. Все условия для неспешных прогулок по городу и колоритных осенних фотографий.