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Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси

23.02.2019 - 20:40

Февраль без минуса. В Беларуси побит температурный рекорд почти 70-летней давности, рассказали в программе «Плюс-минус».

Последние дни уходящей зимы, по наблюдениям синоптиков, скорее, походят на конец марта.

19 февраля сразу два областных центра обновили температурные максимумы. В Бресте в этот день столбик термометра показал 12,5 градусов выше ноля.

Предыдущий рекорд держался с 1950 года и составил тогда +9. Именно такую температуру в этот день зафиксировали в Гродно.

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