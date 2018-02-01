Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы

Стали известны составы команд Беларуси и Германии на матч первого раунда мировой группы Кубка Федерации по теннису, который пройдет 10-11 февраля в Минске на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе нашей команды четыре теннисистки: 46-й номер мирового рейтинга Александра Саснович, 65-я ракетка планеты Арина Соболенко, а также Вера Лапко и Лидия Морозова.

Фото: sabalenka_aryna

Фото: veralapko

С Игорем Светлаковым. Фото: aliaksandrasasnovich

Сборная Германии будет представлена в Минске всего тремя спортсменками. Это теннисистка из первой сотни Татьяна Мария, а также малоизвестные Анна-Лена Фридзам и Анна-Лена Гренфельд.

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