﻿ Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы

01.02.2018 - 13:36

Стали известны составы команд Беларуси и Германии на матч первого раунда мировой группы Кубка Федерации по теннису, который пройдет 10-11 февраля в Минске на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе нашей команды четыре теннисистки: 46-й номер мирового рейтинга Александра Саснович, 65-я ракетка планеты Арина Соболенко, а также Вера Лапко и Лидия Морозова.

Фото: sabalenka_aryna

Фото: veralapko

С Игорем Светлаковым. Фото: aliaksandrasasnovich

Сборная Германии будет представлена в Минске всего тремя спортсменками. Это теннисистка из первой сотни Татьяна Мария, а также малоизвестные Анна-Лена Фридзам и Анна-Лена Гренфельд.

 

Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке

Вера Лапко: факты о победе «как у Азаренко», мечтах и Серене Уильямс

Александра Саснович: талисман-помидорчик и Земфира в наушниках – факты о теннисистке

Теннис. Кубок Федерации. Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова выступят на матче первого раунда мировой группы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Кубок Дэвиса. Австрия заявила 6-ю ракетку мира на матч с белорусами
Вера Лапко не сумела пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге
Вера Лапко не сумела пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге
Александра Саснович с этой недели занимает 46-е место в топ-50 сильнейших теннисисток планеты
Саснович впервые поднялась в топ-50 рейтинга WTA
Фото: instagram.com/vichka35
Азаренко и Шарапова получили wild card на турнир в Дохе
Роджер Федерер выиграл Australian Open в шестой раз
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru