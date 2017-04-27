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Теннисистка Александра Саснович: «В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия»

27.04.2017 - 21:42

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тот успех 2004 года состоял из, фактически, двух ребят – Максима Мирного и Владимира Волчкова. Они довольно много тренировались за рубежом, в США и это дало им такой мировой уровень. Как много Вы тренировались за границей?

Александра Саснович, теннисистка:
На самом деле, за границей я попробовала потренироваться только один раз, в 15 лет.

Я уехала в Лион на полгода, опыт этим и закончился.

Как бы, я поняла, что дома у меня есть все условия: есть теннисные корты, очень хорошая база у нас, тренажёрный зал. Всё рядом. Питание. Всё очень на хорошем уровне у нас. Я считаю, что в Беларуси можно вырастить хорошего игрока.  

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