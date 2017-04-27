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Теннисистка Саснович: «Не очень люблю танцы, лучше с родителями посидеть где-то в тишине»

27.04.2017 - 21:43

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сколько времени Вы проводите на корте? Если посчитать неделю Вашу обычную?

Александра Саснович, теннисистка:
Прихожу к 9 утра на разминку и ухожу в 8 вечера, бывает чуть позже. У меня две тренировки по теннису и тренировка по общефизической подготовке. Ну, и кушаю между тренировками.

В общем, только на покушать, и на массаж хватает времени.

Кушаете на корте тоже?

Александра Саснович:
Ну, там буквально, да, пройти пару шагов.

А выходные-то у Вас есть? 

Александра Саснович:
Выходные есть. У меня полсубботы и целое воскресенье.

И тогда я уже гуляю с друзьями, в кино хожу.

Так, отдыхаю немножко.

У вас такой девчачьей жизни, наверное, практически нет? Какие-то салоны красоты, может быть, танцы? На это совсем нет времени?

Александра Саснович:
На самом деле, я не очень люблю танцы. Я люблю больше тишину и спокойствие такое. Лучше с родителями посидеть, с друзьями где-то в тишине. За город выехать.

Полностью интервью смотрите здесь

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