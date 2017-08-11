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Теннисные турниры серии «фьючерс» в Минске: 11 августа стали известны обладатели титулов в парном разряде

11.08.2017 - 22:10

Новости Беларуси. На кортах столичного Дворца тенниса близится к завершению первый из трех турниров серии «фьючерс». 11 августа стали известны обладатели титулов в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Порадовал интернациональный дуэт, имеющий первый номер посева, Ярослав Шило (Беларусь) / Владислав Манафов (Украина). Эти парни были сильнее британца Грея и хорвата Згомбича – 6:2, 7:5. Встреча длилась чуть больше часа.

Что касается одиночного разряда, то два белоруса играли в четвертьфиналах.

Андрей Ахраменко, главный судья соревнований:
Некоторые наши молодые игроки, такие, как Александр Леоненко, Александр Згеровский, получили первые свои очки ATP. Состав, конечно, каждую неделю немного меняется, но в основном на процентов 70 это одни и те же игроки. И, возможно, кто-то узнает друг друга лучше. Если проиграл на первой неделе, возможно, получается взять реванш на второй или третьей.

Уже 12 августа станет известно имя победителя в одиночном разряде, а параллельно стартуют игры квалификации второго минского 15-тысячника.

Теннисные турниры серии «фьючерс» в Минске: 11 августа стали известны обладатели титулов в парном разряде

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