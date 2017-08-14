Теннисный турнир серии «Фьючерс» в Минске: 14 августа начались игры основной сетки

Новости Беларуси. В Минске на базе Дворца тенниса начались игры основной сетки второго минского профессионального турнира серии «Фьючерс» с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске на базе Дворца тенниса начались игры основной сетки второго минского профессионального турнира серии «Фьючерс» с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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