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Теннисный турнир серии «Фьючерс» в Минске: 14 августа начались игры основной сетки

14.08.2017 - 21:36

Новости Беларуси. В Минске на базе Дворца тенниса начались игры основной сетки второго минского профессионального турнира серии «Фьючерс» с призовым фондом 15 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисный турнир серии «Фьючерс» в Минске: 14 августа начались игры основной сетки

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