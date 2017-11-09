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Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии

09.11.2017 - 09:46

Новости Беларуси. Сотрудничество в энергетической области, торговле, инвестициях и образовании обсудят министры иностранных дел Румынии и Беларуси. 9 ноября начинается официальный визит в Минск главы ведомства Румынии Теодора Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между двумя странами. Также состоятся церемония гашения юбилейной марки и презентация белорусского издания книги румынского писателя Михая Эминеску «Выбраная паэзія».

Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии

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