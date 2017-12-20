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Теперь можно не терять время в очереди в аэропорту. Какие банковские карты дают такое право?

20.12.2017 - 09:51

Такой зажигательный флешмоб в аэропорту состоялся неспроста! Белорусы стали больше летать за рубеж для ведения бизнеса и отдыха с семьей, и этот замечательный факт вдохновил компанию Visa совместно с Национальным Аэропортом «Минск» создать новый Приоритетный сервис.  Теперь отправляться в путешествия держателям премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite будет одно удовольствие! Настоящий сюрприз к рождественским и новогодним праздникам!

Игорь Ковалёв,  региональный менеджер Visa в Республике Беларусь, Азербайджане и Молдове:
Слоган компании Visa – это везде, где вы стремитесь быть. Он наиболее полно раскрывает смысл нашей деятельности. Мы пытаемся объединить всех держателей карт во всём мире. Для того, чтобы они могли использовать карту в любом месте комфортно и безопасно.

Кристина Дорош, глава департамента продуктов, Visa, страны СНГ и Юго-Восточной Европы:
Сервис предоставляет право держателям карт воспользоваться услугами аэропорта в приоритетном порядке. А именно – обратившись к информационному киоску, пройдя необходимые формальности, как предъявление паспорта и билета, клиент затем получает ваучер, и с помощью него он может в приоритетном порядке пройти сервис регистрации, оформления багажа, а также формальности проверки безопасности – всё это клиент может сделать, не теряя времени в очереди!

На информационной стойке для получения Приоритетного сервиса необходимо предъявить и действующую карту Visa Platinum и Visa Infinite. Она должна быть выпущена банком Беларуси, активна и иметь положительный баланс в минимальном размере одного доллара на момент проверки. Воспользоваться такой привилегией можно не более 1 раза в сутки. Но что приятно, не только держателю карты, но еще одному взрослому, с которым он путешествует!

Игорь Ковалёв:
Владелец карты Visa Platinum или Visa Infinite может пригласить с собой воспользоваться приоритетным сервисом свою супругу или супруга и двух детей до 12 лет.

Впечатляет и то, что новая услуга не зависит от класса билета! Так, если у держателя карты Visa Platinum и Visa Infinite билет эконом-класса,  он легко воспользуется  привилегией. Сотрудники компании Visa прогнозируют Приоритетному сервису будущее на высоте!

Кристина Дорош:
 Мы видим, что подобные сервисы пользуются спросом в других аэропортах, поэтому мы понимаем, что в аэропорте Минска этот сервис также будет востребован. Хорошим примером является билет бизнес-класса.  Это та же ситуация, когда покупая билет бизнес-класса, клиент может воспользоваться сервисом без очереди, и, наверное, наш Приоритетный сервис сопоставим в этом.

Приоритетный  сервис  будет действовать до 1 декабря 2018 года. Так что путешествуйте быстрее с Visa! 

Теперь можно не терять время в очереди в аэропорту. Какие банковские карты дают такое право?

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