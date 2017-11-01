Теракт на Манхеттене: неизвестный на пикапе протаранил велосипедистов, погибли не менее 6 человек

Новости США. В Нью-Йорке в результате наезда грузовика как минимум шесть человек. Еще 15 пострадали.

Трагедия произошла на Манхэттене. Неизвестный на пикапе с логотипами сети магазинов бытовой техники Depot (предположительно, арендованном) проехал по велосипедной дорожке несколько кварталов, сбивая людей. 29-летний водитель был вооружен пейнтбольным ружьем и пневматическими пистолетами.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападавшего «одиноким волком». Несмотря на это, CBS сообщает, что власти города расследуют инцидент как теракт. Есть сведения о том, что мужчина выкрикивал «Аллах Акбар».