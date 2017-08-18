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Теракт с использованием авто: что известно об атаке в Барселоне

18.08.2017 - 09:23

Новости Испании. В Испании усиленны меры безопасности. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства чудовищного теракта, который накануне унес жизни более десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города, в районе улицы Рамбла, микроавтобус совершил наезд на людей. В больницах по прежнему остаются пострадавшие, состояние которых врачи оценивают как крайне тяжелое.

По некоторым сведениям, вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. Помимо этого очевидцы сообщали и о стрельбе на рынке города. Полиция назвала случившееся терактом.

Теракт с использованием авто: что известно об атаке в Барселоне

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