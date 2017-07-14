Теракт у Храмовой горы в Иерусалиме: в результате вооруженного нападения погибли двое полицейских

Новости Израиля. Вооруженное нападение в Иерусалиме признали терактом. Инцидент произошел у Храмовой горы – третьей по значимости исламской святыни. По предварительным данным, погибли двое полицейских, которые охраняли вход в Старый город. Есть раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавших ликвидировали ответным огнем. Всех туристов и верующих эвакуировали. В связи с инцидентом впервые за последние годы комплекс мечетей закрыт для посещения. Отменены пятничные молитвы, которые обычно собирают на Храмовой горе десятки тысяч мусульман.