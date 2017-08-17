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Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей

17.08.2017 - 19:30

Новости Испании. Срочные новости приходят в эти минуты из испанской Барселоны. В центре города, в районе площади Рамбла, микроавтобус совершил наезд на людей. Сейчас в сети появляются первые кадры с места ЧП.

Агентство сообщает, что вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. По данным El Periodico, люди, которые наехали на прохожих, находятся в баре на улице Паралело.

Очевидцы также сообщили о стрельбе на рынке Барселоны.

По данным полиции, в результате инцидента несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили площадь. Официальных данных о числе пострадавших пока нет, на месте работают бригады «скорой помощи». Мы продолжаем следить за новостями из Барселоны.

Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей
Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей
Фото. Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей
Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей
Фото. Теракт в Барселоне: микроавтобус протаранил толпу людей

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