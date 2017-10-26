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Теракт в центре Киева: что известно

26.10.2017 - 11:16

Новости Киева. Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследованием происшествия занимается СБУ. Место ЧП до сих пор оцеплено.

Напомним, взрыв прогремел 25 октября у здания местного телеканала. Устройство было заложено в мотоцикле, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. От взрыва пострадали 5 человек, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Позже двое скончались в больнице.

Теракт в центре Киева: что известно
В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
Фото. В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
Фото. В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
Фото. В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
Фото. В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека
Фото. В центре Киева прогремел взрыв: погибли 2 человека

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