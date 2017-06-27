Теракт в центре Киеве: взрыв автомобиля попал на видео

Новости Украины. Подрыв автомобиля в Киеве признали терактом, возбуждено уголовное дело. ЧП случилось на перекрестке улиц в Соломенском районе. Водитель машины погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным он был полковником из главного управления разведки Минобороны Украины.

Еще два человека получили ранения. Специалисты пытаются установить мощность и тип взрывного устройства.

Это уже второй подрыв автомобиля за последние дни. 23 июня в центре Киева взорвался внедорожник. Владелец – местный бизнесмен – получил ранения. Были повреждены также другие авто и близлежащие здания.