Теракт в Колумбии: в результате взрыва в торговом центре погибли 3 женщины, в том числе француженка

Новости Колумбии. Жертвами теракта в торговом центре в столице Колумбии стали по меньшей мере 3 женщины. Одна из погибших – гражданка Франции. Ранения и травмы различной степени тяжести получили ещё 11 посетителей. Все они были доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса. Две крупнейших повстанческих группировки в стране заявили о своей непричастности к произошедшему. Полиция ведет расследование инцидента.