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Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

01.11.2017 - 11:30

Новости США. Новая информация поступает с места трагедии в Нью-Йорке, где 31 октября совершен теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздно вечером по минскому времени в районе Манхэттена прямо на велодорожку выехал грузовик и направил свою машину на пешеходов.

На данный момент известно, что жертвами нападения стали восемь человек, пятеро из них –жители Аргентины.

Официальные представители этой страны уже выразили соболезнования.

В списке погибших и один бельгиец.

Сообщается, что исполнитель теракта оставил записку о преданности террористической группировке «Исламское государство».

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Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

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