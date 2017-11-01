Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

Новости США. Новая информация поступает с места трагедии в Нью-Йорке, где 31 октября совершен теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздно вечером по минскому времени в районе Манхэттена прямо на велодорожку выехал грузовик и направил свою машину на пешеходов.

На данный момент известно, что жертвами нападения стали восемь человек, пятеро из них –жители Аргентины.

Официальные представители этой страны уже выразили соболезнования.

В списке погибших и один бельгиец.

Сообщается, что исполнитель теракта оставил записку о преданности террористической группировке «Исламское государство».

Теракт на Манхеттене: неизвестный на пикапе протаранил велосипедистов, погибли не менее 8 человек

Мы ждали выстрела в любую минуту: очевидцы теракта в Нью-Йорке