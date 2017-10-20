новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Территория – 20%, население – 5,5%: сколько занимает частный сектор в Минске

20.10.2017 - 00:22

Новости Беларуси. Сколько усадебной застройки в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Зоя Забаровская, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
На территории города усадебная застройка занимает около 1 560 гектаров – это 20% всех жилых территорий  города – на которых размещается где-то 2 миллиона 400 метров квадратных жилого фонда, усадебного жилого фонда.

И проживает около 108 тысяч человек.

Я хотела заострить внимание, что в процентном соотношении территория усадебной застройки, занимающая 20% – население, проживающее в усадебной застройке, составляет 5,5% от населения города.

Олег Степанюк, СТВ:
То есть, получается, такая диспропорция: громадная территория, на которой проживает очень мало людей.

Зоя Забаровская:
Собственно, поэтому и такое отношение. Всё время оценивается, насколько эффективно могут использоваться усадебные территории.

Где они расположены, очень важно, в структуре города.

Поэтому вот такие оценки всё время делаются и предложения исходят из условий, как бы, градостроительной ценности размещения, использования эффективного этих территорий. 

Частный сектор в Минске: что будет дальше?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?
«Главное, что покупателю требуется – обеспечение юридической чистоты сделки»: как выбрать агентство недвижимости?
«Формат общественных обсуждений – не продуктивен. Все всегда против. Чего бы то ни было»
Эксперт: «Объектов премиум-класса пока у нас не построено. Два или три можно с большой натяжкой назвать «бизнес+»
«Каменная горка сильно проигрывает Зелёному Лугу и застройке, которая идёт на территории аэропорта «Минск-1»
Недвижимость в Минске: «Сформировались территории, где, действительно, строят высококачественные объекты – «Лебяжий», «Дрозды»
«Как правило, в новостройках к моменту ввода купить уже нечего и те, кто откладывают эту покупку, остаются в проигрыше»
«Никто хорошую квартиру дёшево не продаст: ни частник, ни застройщик. Низкая цена всегда предполагает какие-то недостатки»
Все новости по теме Недвижимость в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru