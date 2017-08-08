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Террористы запустили 7 ракет по Ливану

08.08.2017 - 10:57

Новости Ливана. Боевики террористической организации выпустили 7 ракет по территории Ливана. Снаряды упали в районе города Эль-Каа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По счастливой случайности от обстрела никто не пострадал. В ответ на атаку военные тоже открыли огонь.

За сутки до этого ливанская армия разгромила базу боевиков и часть из укреплений. Вполне вероятно, что в ближайшие дни ВС Ливана перейдут в наступление на места дислокации террористов вблизи границы. Туда уже выдвинуты элитные подразделения и спецтехника.

Террористы запустили 7 ракет по Ливану
Боевики террористической организации выпустили 7 ракет по территории Ливана
Фото. Боевики террористической организации выпустили 7 ракет по территории Ливана
Боевики террористической организации выпустили 7 ракет по территории Ливана
Фото. Боевики террористической организации выпустили 7 ракет по территории Ливана

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