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Тестируем первый белорусский электромотоцикл. Видеофакт

07.02.2019 - 21:00

В Беларуси развивают виды транспорта на электрической тяге: велосипеды, байки и мотоциклы. Конечно, это не собственное производство пока, а лишь адаптация существующих моделей на рынке.

Первые образцы велосипедов и байков уже презентовали белорусам, а вот электромотоцикл мы демонстрируем впервые.

Владимир Булатовский, начальник конструкторско-технического отдела приборостроительного завода:
Максимальная скорость электромотоцикла – 120 км/час, запас хода аккумуляторной батареи – около 60 километров. Заряжается от обычной сети, 220 вольт, скорость – около 3 часов.

Пока это тестовый экземпляр. Ещё доведут до ума трогание с места – пока он слишком резв, и неопытный водитель может не справиться с такой прытью.

Из минусов – высокая посадка, требует доработки пространство из-под баказдесь размещают аккумуляторные батареи.

В теории можно увеличить запас хода до 100 километров.

Плюсы те же, что и у машин: лёгкость, экологичность, дешевизна в обслуживании и экономия на топливе. Плюс динамика – электро значительно шустрее бензинового собрата.

Евгений Поболовец, СТВ:
По-настоящему, на 100% американский или европейский мотоцикл вы сейчас практически нигде не найдёте. Это, в любом случае, сборочное производство. Раму могут производить в Америке, а начинку мотоцикла где-нибудь в Китае.

Так и в нашем случае – под раму использован мотоцикл «Минск», но, в принципе, можно использовать раму любой другой марки. Самое важное, инновационное здесь – его внутренности, его начинка. Так вот она полностью разработана и внедрена белорусскими учёными.

И соединяя эти два понятия, мы можем со стопроцентной уверенностью говорить, что перед нами – первый белорусский электромотоцикл.

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