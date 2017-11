The Atlantic: Что теракт в Нью-Йорке может рассказать о сторонниках «Исламского государства»

ИГИЛ теряет территории, и наибольшая опасность с его стороны заключается в том, что самые умелые боевики начнут возвращаться домой.

Во вторник вечером грузовик начал наезжать на пешеходов, велосипедистов и прочих людей в Нижнем Манхэттене. Погибли по меньшей мере восемь человек. Личность предполагаемого нападавшего Сайфулло Саипова установили всего час или два тому назад. Как обычно, подробности теракта указывают на то, что этот человек был полным идиотом. Ему было у кого поучиться. Он мог взять пример с Мохаммеда Ляуэжа Булеля (Mohamed Lahouaiej-Bouhlel), который в прошлом году в День взятия Бастилии убил 89 человек в Ницце. «Исламское государство» (запрещено в России) даже опубликовало наставление с указаниями о том, какой тип грузовика лучше арендовать, и где лучше совершать теракт, чтобы погибло как можно больше неверных.



Саипов ничему не научился на этих ужасных примерах. Он выбрался из своего пикапа, держа в руках «ненастоящий пистолет», как сообщают СМИ. Свой теракт он решил совершить в том районе Манхэттена, где находится огромное количество полицейских. Полиция 1-го округа задержала Саипова, и сейчас он находится в заключении. Оплакивая погибших, мы должны помнить о том, что это нападение могло привести к более трагическим результатам. Отчасти этот теракт напоминает события в Ницце и атаку на рождественском рынке в Берлине.



Средства массовой информации сообщают, что мусульманин и выходец из Узбекистана Саипов во время стрельбы кричал «Аллах акбар», пользуясь традиционной тактикой джихадистов. В машине он оставил записку, в которой заявил о своей преданности ИГИЛ. Это говорит о том, что в Нью-Йорке произошел первый теракт со смертельным исходом, осуществленный последователем «Исламского государства». Как отмечает Шеймас Хьюз (Seamus Hughes) из Университета Джорджа Вашингтона, на данный момент в США за террористические преступления, связанные с «Исламским государством», арестовано 143 человека. Каждый третий из них планировал осуществить атаки в Америке. Другие намеревались отправиться в Сирию, чтобы воевать там. Поэтому вполне естественно, что одну из намеченных атак удалось осуществить, и погибли люди. Мы давно уже знали, что такой теракт состоится. Нью-Йорк не мог предусмотреть все до конца, но с 11 сентября 2001 года по сей день он не давал джихадистам ни единой возможности для осуществления террористических нападений.

А теперь настала очередь знакомых вопросов. Можно ли было вообще что-нибудь сделать? Был ли Саипов террористом-одиночкой? Что связывает Саипова с руководством «Исламского государства» в Сирии (если вообще что-нибудь связывает)? Станет ли ИГИЛ осуществлять больше атак в США и Европе после того, как оно утратило практически все свои территории в Сирии и Ираке?

Похоже, что полицейские оказались на высоте. Они обезвредили Саипова уже через несколько минут. Нам пока неизвестно, помогал ли кто-нибудь этому террористу, или его направляли хозяева из «Исламского государства», находящиеся в Сирии. Но я очень удивлюсь, если выяснится, что ему оказывали серьезную помощь. (В чем могла состоять эта помощь? Арендовать не тот грузовик, чтобы потом давить велосипедистов на дорожке? Похоже, что это дело рук террориста-одиночки.)

Последний вопрос, касающийся связей между этим терактом и потерями ИГИЛ в Сирии более сложен. Я говорю об очевидном идиотизме Саипова еще по одной причине. Если все террористы из «Исламского государства» будут такими же глупцами как Саипов, наше общество наверняка справится с ними. (Нью-Йорк не впал в истерику. Я прямо сейчас наблюдаю за тем, как ребенок, одетый в костюм вампира Дерека Джитера, бесстрашно выпрашивает конфеты у незнакомцев на Пятой авеню.) Крестовый поход идиотов — это та проблема, которую можно решить.

Но гораздо менее терпимой станет кампания компетентного террора. Это тот случай, когда терактам будут учиться, как это сделали в 2015 году убийцы в парижском театре «Батаклан», или когда террористические атаки будут терпеливо планировать, как это сделал Стивен Пэддок (Stephen Paddock) в Лас-Вегасе. С идиотами ничего особо не поделаешь, однако их идиотизм естественным образом ограничивает тот ущерб, который они могут нанести. Но ИГИЛ теряет территории, и самая большая опасность с его стороны заключается в том, что закаленные в боях боевики начнут возвращаться домой. В этом случае средний коэффициент умственного развития у террористов повысится, и атаки могут стать гораздо более смертоносными, чем та, которую осуществил Саипов.

Американская стратегия в Сирии заключается в ликвидации «Исламского государства». При этом США хотят свести к минимуму возможность бегства самых умных и хитрых террористов. В Нижнем Манхэттене погибли восемь человек, и это трагедия. То, что жертв не было больше, напоминает нам о том, насколько важно осуществлять эту стратегию неустанно и непрерывно.

Грэм Вуд – корреспондент The Atlantic и автор книги «Обычаи чужаков. Встречи с „Исламским государством"» (The Way of the Strangers: Encounters With the Islamic State).

