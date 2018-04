The Independent. Астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин все же видел НЛО?

Если бегло взглянуть на то, что пишут на некоторых из самых читаемых в мире новостных сайтов, у многих читателей возникнет впечатление, согласно которому Базз Олдрин (Buzz Aldrin) подтвердил, что видел инопланетный космический корабль. Но он почти наверняка этого не делал.



Организация, стоящая за этим заявлением, отказывается сообщать, каким образом оно было доказано, сам Олдрин его опровергает, и по крайней мере некоторые из названных астронавтов фактически не принимали участия в исследовании, поскольку двоих из них уже нет в живых.

Заявление, первоначально опубликованное в британском таблоиде Daily Star, сегодня повторяют многие крупнейшие в мире веб-сайты мира и распространяются по всему миру. Статьи, во многих из которых изначальные утверждения практически не подвергаются сомнению, опубликовали уже тысячи раз.

В статье распространяется ложная идея, согласно которой NASA держит в тайне свидетельства об НЛО.

Хотя некоторые астронавты «Аполлона» утверждали, что во время своих миссий видели НЛО, Олдрин, второй человек, побывавший на Луне, не неоднократно отрицал сообщения о том, что во время исторической миссии 1969 года он заметил инопланетный корабль.

В первоначальной статье сообщалось, что астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин «прошел поверку на детекторе лжи по поводу заявлений астронавтов, что они видели НЛО». Авторы статьи написали, что эксперты, используя «новейшие технологии», изучили рассказы астронавтов о «странных наблюдениях в космосе» и доказали, что те были убеждены в том, что видели.

Как утверждалось в статье, речь идет об экспертах Института биоакустики и акустического здоровья (BioAcoustic Biology and Sound Health), некоммерческой организации из Олбани, штат Огайо. По словам авторов статьи, специалисты института использовали «сверхсекретную технологию», которая позволяет понять людей путем сканирования их голосов.

Авторы статьи утверждают, что помимо Базза Олдрина акустическую поверку прошли еще четыре астронавта НАСА, и в итоге было выяснено, что в своих утверждениях они говорили правду. Судя по всему, эксперты анализировали записанную речь астронавтов, поскольку двоих из них уже нет в живых.

Однако никаких доказательств того, что экстравагантные и нелепые заявления специалистов института прошли проверку или научно обоснованы, нет. Хотя «биоакустика» и является полноправной областью науки — она изучает, каким образом живые существа издают звуки и изменяются под их воздействием — указанный институт занимается не этим.

На сайте, который, по-видимому, относится к институту, утверждается, что он «незаметно меняет будущее». «Этот небольшой некоммерческий исследовательский институт представил весомые доказательства, подтверждающие утверждения древних о том, что звуки голоса могут служить голографическим отображением состояния здоровья и самочувствия», — говорится на сайте.

Далее на сайте говорится о том, что специалисты института могут не только определить, лгут ли люди, но и помочь «используя информацию о голосовых частотах людей, устранить болезни и травмы, которые ранее считались неизлечимыми, раскрыть секреты нашей истинной природы, улучшить нашу жизнь, предсказать, какой может быть наша судьба».

Ни одно из этих утверждений не было проверено, и, согласно современной науке, многое из сказанного невозможно. Теоретически возможно, что, слушая голос человека, можно понять, лжет ли он, но предыдущие примеры не заслуживали доверия, и Институт, о котором сообщила Daily Star, не опубликовал материалы своих исследований и не предоставил их для ознакомления других ученых.

Базз Олдрин неоднократно опровергал утверждения о том, что он видел НЛО. Он говорил о том, что, приближаясь к Луне, видел из иллюминатора свет. Но он всегда говорил, что он уверен, что увиденное — это либо ракета-носитель, от которой отделился спускаемый аппарат с экипажем, либо панели, которые отсоединились, при отделении спускаемого аппарата от ракеты-носителя.

«Это не был инопланетный корабль», — написал три года назад, отвечая на вопросы в рубрике Ask Me Anything на сайте Reddit. Он объяснил, что рассказал об увиденном специалистам НАСА и предполагал, что эта информация была обнародована — он так и думал, пока не упомянул об увиденном в телевизионном интервью. На что многие теперь указывают как на доказательство того, что Базз Олдрин видел инопланетный корабль.

В своей статье Daily Star повторила это заявление, написав, что «Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне заметил НЛО». Хотя он действительно говорил об объекте в каком-то смысле неопределенном — о том, что неясно, какой частью космического корабля был этот объект — утверждение о том, что, по его мнению, это мог быть инопланетный корабль, было неверным, и эту ложь он неоднократно опровергал.

Однако специалисты института и газета Daily Star заявили, что Базз Олдрин видел НЛО, и что, как показал проведенный институтом анализ, он об этом знал, даже если и не осознавал этого. Он продолжает верить в обратное, поскольку его логический ум «не в состоянии объяснить этого», — написала Daily Star.

