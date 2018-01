The Nation: Американский истэблишмент открыто объявляет вторую холодную войну России

Заслуженный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн, занимающийся российскими исследованиями и политикой, и Джон Бэтчелор (John Batchelor) продолжают свой еженедельный разговор о новой российско-американской холодной войне. (С предыдущими частями их длящейся уже четыре года дискуссии можно познакомиться на сайте The Nation.com).

Коэн отмечает, что о новой холодной войне он предостерегал с начала 2000-х годов, что нашло отражение в подзаголовке его вышедшей в 2009 году книги Soviet Fates and Lost Alternatives: From Stalinism to the New Cold War (Советские судьбы и утраченные альтернативы. От сталинизма к новой холодной войне). Он с Бэтчелором ведет дискуссию о новой холодной войне почти еженедельно с 2014 года. Ведущие американские политики, обозреватели и ученые годами отрицали ее существование и даже возможность ее возникновения, ссылаясь на мнимую слабость России, на отсутствие «идеологического конфликта», на локальный характер конфликтов, которые вспыхнули после распада Советского Союза в 1991 году, на благожелательный характер американской политики в отношении России и т. д. На самом деле, эти отрицатели холодной войны были либо плохо информированы, либо близоруки, либо не желали признавать собственную причастность к утраченным возможностям на постсоветском пространстве и в российско-американском партнерстве. И вот сейчас самая престижная и влиятельная организация этих отрицателей, носящая название Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations), опубликовала официальный доклад, в котором в полной мере признает и даже с энтузиазмом заявляет о том, что «Соединенные Штаты в настоящее время ведут вторую холодную войну с Россией».

Важность Совета по международным отношениям невозможно переоценить, подчеркивает Коэн. Как показывает его деятельность, история, заявления и статья в Википедии, это не какой-то там рядовой «мозговой трест». Он был основан почти 100 лет тому назад, его шикарная штаб-квартира находится в Нью-Йорке, он имеет отделение в Вашингтоне, у него в настоящее время почти 5 тысяч тщательно отобранных членов, он получает значительные годовые доходы, издает влиятельный журнал Foreign Affairs. Его элитные члены давно уже превратили этот центр в самую влиятельную неправительственную внешнеполитическую организацию в Америке. Она чрезвычайно важна для политиков, руководителей бизнеса, средств массовой информации, ученых и всех тех, кто участвует в формировании внешней политики США. Почти все они стремятся стать членами Совета по международным отношениям либо получить его одобрение тем или иным способом. (Джозеф Байден, например, уже заявивший о своем желании принять участие в президентских выборах 2020 года от Демократической партии, недавно опубликовал статью в Foreign Affairs, как это делают многие кандидаты в президенты.) На протяжении десятилетий основная функция совета заключается в формировании приемлемых, легитимных и общепринятых параметров дискуссии об американской внешней политике и по другим вопросам. Делает он это посредством своего журнала, вебсайта, различных мероприятий и многочисленных еженедельных заседаний его членов. Что касается России и даже Советского Союза, то Совет по международным отношениям как двухпартийная, независимая и центристская организация (так он сам о себе заявляет) в целом придерживается этой роли на протяжении многих лет. (Сам Коэн стал его членом в 1970-е годы.) Совет излагал разные, зачастую конфликтующие между собой взгляды и мнения экспертов о длившейся 40 лет холодной войне, и тем самым способствовал проведению по-настоящему интеллектуальных политических дебатов. Однако 10 с лишним лет тому назад этот аналитический центр за немногочисленными исключениями отказался от своей объединительной плюралистической ориентации, все чаще исключая мнения и взгляды, несовместимые с «коллективным мышлением» Вашингтона о России. Совет по международным отношениям подобно конгрессу и ведущим СМИ превратился в бастион новой холодной войны, хотя и не признавал это.

Сейчас он это признал. Новый доклад совета под названием «Сдерживание России», написанный двумя ветеранами этого жанра Робертом Блэкуиллом (Robert D. Blackwill) и Филипом Гордоном (Philip H. Gordon), которые представляют две ведущие партии и являются научными сотрудниками Совета по международным отношениям, очень похож на то, что писали в самом начале предыдущей холодной войны до того, как ее немного умерил Карибский кризис в 1962 году. Название доклада – наглядное тому доказательство. Лучшее, что можно сказать об этом докладе – что он банален. 50 страниц и 72 примечания в конце – это не более чем поверхностный, хотя и весьма агрессивный дайджест средств массовой информации за последние годы. В него вошли односторонние и несбалансированные оценки современных событий, сомнительные «факты», недомолвки из истории (если это вообще можно назвать историей), мнения и идеологические пассажи, выдаваемые за журналистский и аналитический материал, в котором, якобы, нет ни капли русофобии.

Еще более неприглядным, но типичным и неудивительным моментом стали недоказанные утверждения о «Рашагейте», которые являются предлогом для написания доклада и его главной составляющей. (Надо сказать, что авторы подогревают и без того взрывоопасную риторику, заявляя: «Конечной целью Москвы была смена режима в США».) Яркой иллюстрацией стало первое предложение из предисловия, написанного президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом (Richard Haass): «Вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США является нападением на американскую демократию». (Коэн вспомнил низкопробное голливудское видео, сделанное несколько месяцев назад, где тоже говорится о «нападении».) Авторы также прибегают к преувеличениям, ставя это «нападение» на одну доску с Перл-Харбором и 11 сентября. Далее авторы доклада напрямую и иносказательно ссылаются на мнимый сговор Кремля и Трампа, а затем описывают ту угрозу, которую представляет российский президент Владимир Путин, который, якобы, не отстаивает легитимные интересы национальной безопасности своей страны, а просто страдает паранойей, мечтая о статусе «великой державы». Опять же, авторы опускают все альтернативные и противоречащие их точке зрения репортажи, аналитические материалы и ссылки на источники. Не упоминают они и многочисленные опровержения и исправления в статьях ведущих СМИ и в передачах. Нигде не заметно и тени серьезной озабоченности по поводу тех огромных опасностей, которыми чревата «вторая холодная война», и которые часто упоминал Коэн. Скажем, это то обстоятельство, что политический эпицентр новой холодной войны находится не в далеком Берлине, а прямо на российской границе, что начало новой холодной войны даст старт новой гонке ядерных вооружений и разговорам о «приемлемых» ядерных боезарядах. Российского лидера так сильно демонизируют, что считают его неспособным ни на какую разрядку, позволившую ослабить напряженность конфликтов предыдущей холодной войны. В американском политико-медийном истэблишменте нет серьезных и сплоченных сил, выступающих против холодной войны и за разрядку. Есть и другие моменты, вызывающие серьезную тревогу. В такой пагубной атмосфере «рекомендации» Совета по международным отношениям похожи на возврат к тем разнузданным угрозам и эскалации, которыми была отмечена холодная война на ее первом этапе до 1962 года.

Коэн спрашивает, какова мотивация, стоящая за этой публикацией, с учетом того, что этот убогий – кто-то может сказать, постыдный – доклад может негативно отразиться на репутации Совета? Он напоминает о том, что похожие призывы к холодной войне звучали и ранее: в вышеупомянутой статье Байдена, в аналогичном «докладе» Бена Кардина, в редакционных статьях ведущих газет, которые требуют более жесткой реакции на «войну России против Запада», а также в нелепой, но имеющей серьезные последствия декларации администрации Трампа, где заявлено, что Россия и Китай сегодня опаснее, чем международный терроризм. В связи с этим мотивов для написания доклада Совета по международным отношениям может быть три, отмечает Коэн: сплотить американский политический истэблишмент из обеих партий вокруг идеи резкой эскалации новой холодной войны (показательно, что авторы также критикуют бывшего президента Барака Обаму который «сделал недостаточно», чтобы противостоять «усиливающимся геополитическим вызовам» Москвы), помешать любой критической дискуссии в ведущих СМИ на тему прежней и нынешней американской политики, и тем самым исключить любую возможность разрядки напряженности.

Безусловно, доклад Совета по международным отношениям может окончательно запереть и без того полузакрытые двери, ведущие к такой критической дискуссии и политике. А если так, спрашивает Коэн, есть ли какая-то надежда на выход из этого беспрецедентного кризиса в российско-американских отношениях? Он предполагает, что есть три возможности, хотя говорит об этом без особой уверенности.

1. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев не желают поддерживать такую безрассудную политику. Очень может быть, что они проголосуют за изменение вашингтонского подхода к России. Но для этого им понадобятся соответствующие кандидаты и время, а в настоящий момент нет ни того, ни другого.

2. Как и во времена 40-летней холодной войны, авторы доклада Совета по международным отношениям стремятся мобилизовать европейских союзников на эскалацию второй холодной войны. Но у некоторых ведущих европейских стран и партий точно так же очень мало желания заниматься этим. Американцы могут обратиться к Европе за альтернативным лидерством, надеясь на то, что Москва не будет на это слишком остро реагировать.

3. Вместе с тем, единственная реальная возможность состоит в том, что обвинения по поводу «Рашагейт» не помешают Трампу, который во время предвыборной кампании вроде бы выступал за разрядку и сотрудничество с Россией (авторы доклада видят в этом косвенное доказательство преступного деяния), стать именно таким лидером. Но допустят ли это единомышленники Совета по международным отношениям из Вашингтона?

Стивен Коэн – заслуженный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов, занимающийся российскими исследованиями и политикой. Является пишущим редактором The Nation.

